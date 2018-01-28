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Kâbe'deki şantiyede yangın çıktı

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor

28 Ocak 2018 21:27

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Kâbe'de, işçilerin kaldığı konteyner bölgesinde yangın çıktı.

Kabe'yi genişletme çalışmaları için gerçekleştirilen inşaat alanında çıktığı tespit edilen yangın, Kabe'nin hemen arka tarafında çıktı. Kâbe'nin içinde ve çevrede bulunan insanlar, siyah dumanları görünce panikle kaçıştılar.

Can kaybı yok

Kabe'nin hemen yanı başında bulunan binada çıktığı tespit edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri uzun süren mücadele sonucu yangını kontrol altına almayı başarırken soğutma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi.

Nedeni araştırılıyor

Olayın bilançosuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, ölü veya yaralı olarak hastaneye kaldırılan birilerinin olmadığı belirtildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma başlatıldı.

 

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