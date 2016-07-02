Kabe'de Kadir Gecesi izdihamı; 18 yaralı

Suudi Arabistan'ın kutsal kenti Mekke'de, Kadir Gecesi dolayısıyla gösterilen yoğun ilgiden dolayı yaşanan izdihamda 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın İhbariyye kanalının haberine göre, Mekke Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Hamid el-Maliki tarafından yapılan açıklamada, Kadir Gecesi'nde yoğunluktan dolayı Kabe çevresindeki Dar Tevhid Otel yakınlarında izdiham yaşandığı, yaralanan ve boğulma tehlikesi geçiren 18 kişiye sağlık ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Hafif yaralı 18 kişinin ayakta tedavi gördüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

İzdiham sonrasında Kadir Gecesi boyunca sağlık kuruluşlarının alarm seviyesini yükselttiği ve bölgeye önlem amacıyla 8 sağlık ekibinin daha gönderildiği kaydedildi.