'Kabe' tablosuna 2.9 milyon TL

Antik A.Ş tarafından düzenlenen ve çağdaş eserlerin satışa sunulduğu müzayedede Erol Akyavaş'ın ''Kabe'' konulu eseri 2 milyon 900 bin liraya alıcı buldu.

Çok sayıda iş adamı ve koleksiyoncunun katıldığı müzayedede 3'ü ressam Erol Akyavaş'a ait 5 eser satışa sunuldu. Akyavaş'ın ''Kabe'' konulu tablosunun 2.9 milyon liraya satışıyla çağdaş Türk sanatında yeni bir rekora imza atıldığı belirtildi. Şirketin bir önceki müzayedesinde Osman Hamdi Bey'in ''Vazo yerleştiren kız'' tablosunun 3.2 milyon liraya satıldığı hatırlatıldı.

Müzayedede Erol Akyavaş imzalı ''Green Echo'' ve ''Zaman Her şeyi Siler'' adlı eserler toplam 800 bin liraya satılırken, Mübin Orhon'un tablosu 695 bin liraya, Nejad Melih Devrim'inki ise 430 bin liraya alıcı buldu.