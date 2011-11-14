-Kabe sanal tavafa açıldı İSTANBUL (A.A) - 14.11.2011 - Hollanda'da yaşayan Türk elektronik mühendisi Ercan Gigi'nin, kutsal mekanlar ile bazı turistik yapıların 3 boyutlu görüntülerini ticari amaç gütmeden yayınladığı internet sitesi 1 yılda 1,5 milyon ziyaretçiye ulaştı. 3dmekanlar.com internet sitesinin sahibi Ercan Gigi, yaptığı açıklamada, Hollanda'da Philips firmasında araştırma görevlisi olarak çalıştığını kaydetti. Hobi olarak panoramik fotoğrafla ilgilendiğini ifade eden Gigi, şunları söyledi: ''Bu teknikle ilk kez, 2000'li yılların başında tanıştım. İnternette yabancıların çektikleri 360 derece panoramik fotoğraflar çok hoşuma gitmişti. Ancak bu fotoğrafların izleniminde kullanılan yazılımları yetersiz bulmuştum. Bu fotoğrafların daha kaliteli ve akıcı bir şekilde seyredilebilmesini sağlayan bir yazılım geliştirdim. Bunu yaparken 3D oyunlarda kullanılan bir teknikten yararlandım. Böylece bir mekanın adeta içine girip etrafı seyrediyor olma hissini yakalamış oldum. Yazılım hazırdı, ama internetteki panoramik fotoğraflar arasında bir tane bile cami fotoğrafı bulamamıştım. Şahsen İslam mimarisine karşı özel bir ilgi duyuyorum. Bu yüzden panoramik fotoğrafları da kendim çekmeye karar verdim. İlk kez 2003 yılında bir dijital kamera ve balıkgözü lens alarak çekimlere başladım.'' -''Kuveyt'ten Evkaf Bakanlığından davet''- Gigi, yaptığı çalışmaları, 2005 yılında farklı sitelerde diğer insanlarla paylaşmaya başladığını, o dönem Türkiye'de bu tarz panoramik fotoğraf sunan bir site olmadığını kaydetti. İnsanlardan gelen olumlu tepkilerin, bu çekimleri tüm kültürel varlıklara uygulamaya yönelttiğini dile getiren Gigi, ''Resmi mercilerden aldığım izinlerle yaz tatillerini bu mekanları çekmekle değerlendiriyorum. Bazen yurt dışından davetler geliyor, mesela 2008 yılında Medine Belediyesinin davetlisi olarak ben ve bana asistanlık eden kayınbiraderimle Suudi Arabistan'a gittik. Birçok kutsal mekanın ilk kez 360 derece fotoğrafları çekildi. Son olarak, Kuveyt'ten Evkaf Bakanlığı davet etmişti. Bu çekimler karşılığında, yol masrafları dışında bir ücret talep etmiyoruz. 3dmekanlar.com sitesi ticari amaçlı bir site değil. Ümidimiz, insanlara yararlı olmak ve hayır dua almak. Burada sitenin herhangi bir şirkete, vakfa veya kuruluşa ait olmadığını, şahsi bir site olduğunu belirtmek isterim'' ifadelerini kullandı. -''1 sene içinde 1,5 milyon kişi ziyaret etti''- Sitede şu an itibariyle 1042 mekan dosyasının olduğunu, bazı mekanlarda birden fazla noktada çekim yapıldığını bildiren Gigi, ''Bunları tek sayarsak, sitede 288 farklı mekan var. Cami ve türbelerin yanı sıra birçok saray, müze, han, hamam, kale, kule, tarihi ev ve bina, park, meydan, mağara, ören yerleri sitede yer alıyor. Bunlar arasında en çok ziyaret edilenler, Kabe, Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, Pamukkale, Eyfel Kulesi gibi çok kişinin merak ettiği yerler'' dedi. Gigi, sitenin, tüm dünyadan ziyaret edildiğini, özellikle Müslüman ülkelerden büyük ilginin olduğunu kaydederek, ''Siteyi son bir sene içinde 1,5 milyon farklı kişi ziyaret etmiş. Yani günde ortalama dört bin kişi ziyaret ediyor. Sanırım kutsal mekanları, sanal da olsa, dolaşabilmenin, bunda büyük etkisi var. Sitedeki tüm sanal turlar kendi başına çalışabilen programlar halinde hazırlandığı için internet olmasa da gezmek, kopyalarını dağıtmak mümkün. Bu nedenle gerçekte kaç kişinin kullandığını bilemiyorum'' diye konuştu. -''Bir mekan için çekilen fotoğraf sayısı 100'ü geçiyor''- Bu çekimler için özel bir donanıma ihtiyaç olduğunu, 6 açıdan fotoğraf çekmek gerektiğini kaydeden Gigi, sözlerini şöyle tamamladı: ''Her açıdan, değişik aydınlatma süresi kullanılarak, üç adet fotoğraf çekiliyor. Yani bir mekan için çekilen fotoğraf sayısı 24. Bu resimleri çekerken, fotoğraf makinesinin odak noktası etrafında dönmesi gerekiyor. Ayaklık ve panoramik kafa işte burada devreye giriyor. Değişen gölgeler, hareket halindeki bulutlar çekim işlemini zorlaştıran unsurlar. Resim çekme işlemi bittikten sonra sıra bunları bilgisayarda birleştirmeye geliyor. Çeşitli formül ve denklemler kullanılarak, lens hataları, ton farklılıkları gideriliyor ve resimler üst üste gelecek şekilde konuşlandırılıyor. Sonuçta tüm mekanı kapsayan, bir panoramik fotoğraf oluşuyor. Sitede ayrıca 3D stereoskopik tekniğiyle çekilen mekanlar da mevcut. Mesela 3D televizyonu olan, bu mekanları derinlik hissini yaşayarak dolaşabilir. Bunları çekip, hazırlamak, diğer panoramik fotoğrafları hazırlamaktan çok daha zor. Sağ ve sol göz için farklı fotoğraflar çekiliyor. Bir mekan için çekilen fotoğraf sayısı 100'ü geçiyor. Bir diğer teknikte fotoğraflara fazladan detay yerleştirmek. Mesela Panorama 1453 Müzesi için çekilen fotoğraflara eklenen detay sayesinde resmedilen İstanbul'un fetih sahnesini tüm detaylarıyla incelemek mümkün.''