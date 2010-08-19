Kâbe manzaralı rezidans

T24

KİRA GELİRİ VAR









Fiyatlar 600 bin dolardan başlıyor...Mövenpick Otel’in işlettiği tek oda ve banyodan oluşan rezidansların Kâbemanzaralı olanlarının satış fiyatı 600 bin dolar. Arka tarafta yer alanmanzarasız odalar ise 400 bin dolardan alıcı bekliyor. Her katta 10 adet bulunan ve iki oda ile banyodan oluşan en lüks rezidanslar ise 1milyon 100 bin dolar. Türkiye’den günde 10-15 kişinin rezidanslar için telefonla bilgi aldığını belirten satış sorumlusu Nazım Kaya, şunları söyledi“Kâbe’nin tamkarşısında, Ortadoğu’nun en büyük projelerinden biri olan El-Beyt Kuleleri var. 7 kuleden oluşan projeden biri de, Kuveytli Ayan Şirketler Grubu’nun sahibi olduğu Hajar Tower. Bu rezidanslara sahip olanlar, 15 günlüğüne umreye ya da hacca gittiğinde bu odalarda kalıyor.Diğer günlerde de otel tarafından işletilen rezidansın kira gelirinden yararlanıyor. Rezidansın günlük kira geliri ortalama 223 dolar. Otel işletme ücretini kestikten sonra kira gelirini rezidansın sahibine veriyor. Bu rezidanslara sahip olanlar, aslında ödedikleri parayı 8 yılda çıkartmış oluyor.”Dev kule, 41 katlı10 katı, tren istasyonu, otopark ve alışveriş merkezi6 katlı alışveriş merkezinde 600 dükkân var4 katlı otopark 1400 araç kapasiteliDiğer 31 katta 1271 rezidans (Her katta 41 adet)Her rezidans 33 metrekare