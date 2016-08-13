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Yaşam

Kabataş'taki metro kazısında ortaya çıkan kalıntı, kültür varlığı mı?

Kabataş'taki metro kazısında kalıntıların çıktığına dair fotoğraflar sosyal medyada yayımlandı

13 Ağustos 2016 12:37

Yerleşim tarihi 300 bin, kentsel tarihi yaklaşık 3 bin, başkentlik tarihi ise 1600 yıla kadar uzanan İstanbul’un, her köşesinde ayrı bir tarih yatıyor. Kentteki hemen her kazıda da başka bir kültürün izlerine rastlanıyor. İşte o izlerden birinin, metro çalışmaları kapsamında sürdürülen Mahmutbey-Beşiktaş metro hattının kazısında ortaya çıktığı iddia edildi.

Habertürk'ten Nagihan Alan'ın haberine göre, sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta Beşiktaş’ta yapılan kazılarda antik bir kenti andıran bir kalıntı görünüyordu. Bazı yorumlarda kalıntıların Cumhuriyet dönemine ait su yolları olduğu söylendi. Fotoğrafı çekenlerin İBB Beyaz Masa’ya başvurduğu fakat konuya netlik kazandırılamadığı savunuldu.

 

"Kültür varlığı değil"

 

Peki bu denli konuşulan bu fotoğraf gerçekten tarihi bir kalıntıyı mı gösteriyordu? İşte bu soruyu öncelikle metro çalışmasını yürüten İBB’ye sorduk; fotoğrafın gerçek olup olmadığı sorusunu yönelttik. Yetkililer böyle bir yapının varlığını yalanlamadı ancak “Çalışmalar İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü kontrolünde yapılıyor. Bize gelen, çalışmaları durduracak herhangi bir tarihi yapı bilgisi yok” dedi. İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü herhangi bir açıklama yapmadı. Ulaştığımız resmi makamlar, söz konusu metro inşaatı sırasında ortaya çıkan kalıntıların, “12 Mayıs 2016’da kurul kararı ile kaldırılmasına karar verilen, ‘kültür varlığı’ olarak tesciline gerek duyulmayan kalıntılar olduğunu” belirtti. İstasyona ait kazı çalışmalarına müze yetkilileri gözetiminde mevzuata uygun şekilde devam edildiği ifade edildi. Kazıların dün çekilen son halinde ise o kalıntılar artık yoktu.

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