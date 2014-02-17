Kabataş'ta dayak iddiasına suç duyurusu: Halkı kin ve düşmanlığa tahrik

Gezi Parkı olayları sırasında İstanbul Kabataş'ta bebeğiyle saldırıya uğradığı iddia edilen ve olay gününe ilişkin basına görüntüleri yansıyan Zehra Develioğlu ile 3 gazeteci hakkında, "Halkın kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "İftira" suçlarını işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Gezi Parkı eylemcileri" adına 4 sayfalık suç duyurusunda bulunan avukat Faruk Emre Akı, Zehra Develioğlu'nun 1 Haziran 2013 tarihinde Kabataş İskelesi önünde bebeği yanındayken 80-100 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını, bu kişilerin de üstlerinin çıplak ve ellerinde eldiven olduğunu iddia ettiğini belirtti. Develioğlu'nun bu kişilerce darp edildiğini ve yere düşürüldükten sonra üzerine idrarlarını yaptığını söylediğini ifade eden avukat Akı, "Sayın Başbakan, Devlioğlu'nun ifadelerini baz alarak Gezi eylemcileri için 'Benim başörtülü bacımı taciz ettiler, darp ettiler' diyerek Gezi eylemlerine katılanlar hakkında yorumlar yapmıştır" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Zehra Develioğlu'nun karakol ve savcılık ifadesinin doğru olmadığının 13 Şubat 2014 tarihinde ortaya çıkan kamera kayıtlarıyla sabit olduğunu kaydeden Akı dilekçesinde, "Eylemcilere iftira attığı ortaya çıkmıştır. Gezi Parkı eylemlerine katılanlara karşı kin ve nefret duyulmuş, Ali İsmail Korkmaz içinde halkın da bulunduğu kişiler tarafından dövülerek öldürülmüş, palalı saldırganlar ortaya çıkmış ve gezi eylemcilerine fiziki saldırıda bulunulmuştur. Yüce Türk milleti ve hayatını yitiren yada yaralanan gencecik çocuklar adına şikayetliler hakkında kamu davası açılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Gazeteciler İsmet Berkan, Balçiçek İlter, Rasim Ozan Kütahyalı'nın da gazetelerinde Develioğlu'na destek veren açıklamalarıyla "Halkın kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "İftira" suçlarını işlediğini belirten Faruk Emre Akı, gazeteciler ve Zehra Develioğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.