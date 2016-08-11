Kabataş İskelesi'nin kapatılması hakkında sosyal medyada kim, ne konuşuyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'nın açıklamasına göre, Kabataş İskelesi'ne yapılmak istenen ve 3 defa erteleme kararı alınan Martı Projesi inşaatına bugün başlandı. Proje kapsamında Kabataş İskelesi 2 yıl süreyle kapatıldı. Sosyal medya kullanıcıları, iskelenin kapatılmasına "Eskide' kalanlara bir ilave de Kabataş İskelesi oldu", "İnsana hizmet yerine Zenginin cebini doldurmaya Hayır. Kabataş iskelesi halka hizmet içindir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kabataş İskelesi hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar şöyle:

"Kabataş İskelesi" hakkındaki Tweetler