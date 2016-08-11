Kabataş İskelesi 'Martı Projesi' sebebiyle 2 yıl deniz trafiğine kapatıldı

Kabataş İskelesi, 'Kabataş Meydan Düzenlemesi, Transfer Merkezi ile İskelelerin Yenilenmesi İnşaatı' nedeniyle sabah saatlerinden itibaren deniz trafiğine kapatıldı. Çalışma nedeniyle Kabataş’taki vapur iskeleleri yaklaşık 2 yıl deniz trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Adalar Vapur İskelesi’nde "Seferlerimiz 11.08.2016’dan itibaren Kabataş- Adalar seferlerimiz Eminönü’nden yapılacaktır" yazılı not asıldı. İskelenin kapandığından haberi olamayan yolcular başka iskelelere yönlendirildi.

28 Temmuz'da Kabataş İskelesi'nin kapatılarak Martı Projesi inşaatının başlayacağını bildiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) İskelenin kapatılma tarihini önce 4 Ağustos olarak duyurmuş ardından 10 Ağustos 24.00'a dek ertelediğini açıklamıştı.

Kabataş İskelesi'nin kapalı kaldığı süre boyunca deniz ulaşımında bu iskeleler kullanılacak:

Şehir Hatları A.Ş.: Kadıköy-Kabataş, Kabataş- Adalar ve Uğramalı Boğaz Hattı seferlerinin Kabataş iskelesi yerine, Şehir Hatlarının kullandığı Beşiktaş ve Eminönü iskelelerinden,

İDO A.Ş.: Kadıköy-Kabataş, Kabataş- Adalar seferlerinin Kabataş iskelesi yerine, İDO’nun kullandığı Beşiktaş ve Yenikapı iskelelerinden,

Dentur Avrasya Kooperatifine bağlı işletmeciler: Kabataş-Üsküdar seferlerinin Kabataş iskelesi yerine, Dentur Avrasya’nın kullandığı Beşiktaş iskelesinden,

BUDO A.Ş.: Kabataş-Bursa seferlerinin ise; gerekli izinlerin alınması kaydıyla Eminönü (Katip Çelebi) iskelesinden seferlerini yapacaklar.