"Kabataş Erkek Lisesi'nin müdür yardımcısı, o konuşmayı imam hatip lisesinde öğretmenken yaptı"

'Proje okullar' kapsamında Kabataş Erkek Lisesi'ne müdür yardımcılığına atanan Şakir Voyvot'un 2014 yılında bir derneğin toplantısında "Bütün okullarımızın imam hatip lisesi gibi olma zamanı geldi" dediği görüntülerin tekrar dolaşıma sokulmasıyla ilgili olarak "Şakir Voyvot yaklaşık 1 sene önce Kabataş Erkek’e öğretmen olarak atanmış, daha önce Kartal’da bir İmam Hatip’te öğretmenlik ve idarecilik yapıyormuş. İnternete düşen konuşma memleketi Trabzon Sürmene’de Anadolu Gençlik Derneği’nin toplantısında 2013 yılında kaydedilmiş, yani Voyvot İmam Hatip’te öğretmenken" dedi.

Nagehan Alçı'nın "Bu okullarda illa kadro değişikliği gerekli mi?" başlığıyla yayımlanan (16 Ekim 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kabataş Erkek Lisesi Müdür Yardımcısı Şakir Voyvot’un yaptığı bir konuşma ortalığı karıştırdı. İmam Hatip Liselerine övgüler düzülen konuşma adeta proje okulların amacını anlatan bir konuşmaymış gibi takdim edildi.

Şakir Voyvot yaklaşık 1 sene önce Kabataş Erkek’e öğretmen olarak atanmış, daha önce Kartal’da bir İmam Hatip’te öğretmenlik ve idarecilik yapıyormuş. İnternete düşen konuşma memleketi Trabzon Sürmene’de Anadolu Gençlik Derneği’nin toplantısında 2013 yılında kaydedilmiş, yani Voyvot İmam Hatip’te öğretmenken…

Bu konuşma Kabataş Erkek Lisesi müdür yardımcısıyken yapılsa elbette çok yanlış olurdu ve derhal görevden alınması gerekirdi. Ancak 3 yıl önce zaten İmam Hatip’te görevliyken yapılmış bir konuşma bu. Yapılan arşiv fareliğinden öte değil. Ha, mesele bu ideolojinin Kabataş Erkek’e girmemesi meselesi ise, ki esas gürültü bundan kopuyor, orada da yukarıda yazdıklarımı hatırlamak gerek. Yani her görüşten öğretmen var, olmalı, çoğulculuk gözetilmeli...