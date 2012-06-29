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Ekonomi

Kabarık fatura şoku sona eriyor

Yıldırım, iletişim araçlarında yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek için faturalara üst sınır uygulaması getirdiklerini açıkladı

29 Haziran 2012 14:41

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, cep telefonu, sabit telefon, internet ve uydu-kablo TV abonelerinin beklemedikleri yüksek ücretlerle karşılaşıp fatura şoku yaşamalarını engellemek amacıyla faturalara üst sınır uygulaması getirileceğini söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı'nca hazırlanan ''Fatura Üst Sınırı Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar''a göre faturalara, tüketicinin talebi doğrultusunda aylık 100 lira tutarında bir üst sınır getirileceğini belirten Yıldırım, ancak işletmeci ile abone arasındaki sözleşme çerçevesinde daha düşük ya da daha yüksek miktarda aylık üst sınır belirlenebileceğini ifade etti.

 

Aboneler kısa mesajla uyarılacak

 

Yeni uygulama ile telefon, internet veya TV abonelik hizmetlerinin kullanımına bağlı olarak fatura miktarı aylık olarak belirlenmiş olan üst sınıra ulaştığında abonelerin ücretsiz kısa mesajla uyarılacağını anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

''5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği kapsamında hazırlanan Fatura Üst Sınırı Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki düzenleme, abonelerin elektronik haberleşme hizmetlerini kullanırken karşılaşabilecekleri fatura şoklarını önlemek ve aylık fatura tutarlarını kontrol etmelerine imkan sağlamak amacıyla hazırlandı.''

 

Abone sayısı 200 binin üzerindekileri kapsayacak

 

Faturalara üst sınır getirilmesi ve bu konuda abonelerin bilgilendirilmesi yükümlülüğünün, abone sayısı 200 binin üzerinde olan cep telefonu, sabit telefon, uydu-kablo TV işletmecileri ile internet servis sağlayıcılarını kapsayacağını belirten Yıldırım, abone sayıları 200 binin altında olan küçük işletmecilerin ise ağır mali ve idari yük altında kalmamaları için kapsam dışında bırakıldığını kaydetti.

Bakan Yıldırım, faturalara üst sınır getirilmesi uygulamasın ilişkin, gerekli altyapı ve teknik hazırlıkların tamamlanmasına imkan sağlamak amacıyla işletmecilere 1 yıl süre verileceğini ifade eden Bakan Yıldırım, uygulamanın 1 Temmuz 2013 tarihinde başlatılmasının planlandığını bildirdi.

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