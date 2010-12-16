-KABARDİNO-BALKARYA MÜFTÜSÜ ÖLDÜRÜLDÜ MOSKOVA (A.A) - 15.12.2010 - Rusya Federasyonu'na bağlı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti Müftüsü Anas Pşihaçev'in bu akşam kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldüğü bildirildi. Resmi Rus haber ajansı İtar-Tass, Pşihaçev'in bu akşam yerel saatle 19.30 (TSİ 18.30) cıvarında başkent Nalçik'in Aleksandrovka bölgesindeki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Bölge Soruşturma Komitesi'nden adı açıklanmayan bir yetkili İtar-Tass'a yaptığı açıklamada, "Kimliği belirsiz silahlı iki kişi kendisinden evden çıkmasını istiyor ve evden çıkınca da 9mm'lik tabancayla kendisine en az 4 kez ateş ediyorlar. Olay yerinde 4 kurşun kovanı bulundu" dedi. Müftünün olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade eden yetkili, katillerin yakalanabilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını söyledi. Pşihaçev'in öldürülmesi son bir haftadır etnik çatışma tehlikesiyle karşı karşıya olan Moskova'da da sert tepkiye neden oldu. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in Basın Sözcüsü Marina Timakova, Medvedev'in yaptığı açıklamada, Pşihaçev'in "aşırılıklarla" mücadele eden "olağanüstü ve otoriter bir dini şahsiyet" olduğunu söylediğini belirtti. Pşihaçev'e yönelik suikastın bu "aktif pozisyonundan" kaynaklandığına dair bir şüphesinin olmadığını söyleyen Medvedev, Müftünün ailesine her türlü yardımın yapılması talimatı verdiğini kaydetti. Federal yetkililerin Kabardino-Balkaya Cumhuriyeti'ndeki Müslüman topluluğu desteklemeye devam edeceğini belirten Medvedev, "Suikastçılardan bunun intikamının alınacağından eminiz" diye konuştu.