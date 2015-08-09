Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu evleniyor

Genç oyuncular Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu, evlilik kararı aldı. İkilinin aşkları “Ulan İstanbul” dizisi setinde başlamıştı. Şimdilerde “Adı Mutluluk” dizisinde başrolü paylaşan sevgililer, geçtiğimiz akşam ise yüzük taktı.

Kaan Yıldırım, Eyüboğlu için bir bahçede özel bir masa hazırladı. Ardından müzisyenler eşliğinde sevgilisine evlenme teklifi etti. Bu romantik sürpriz karşısında oldukça duygulanan Eyüboğlu, sevgilisinin evlilik teklifine “evet” yanıtı verdi. Eyüboğlu, mutluluğunu takipçileriyle de paylaştı. Instagram hesabından akşamdan fotoğraf paylaşan oyuncu, o karenin altına “Hayatımın en mutlu gününe ‘Evet”’ notunu düştü.