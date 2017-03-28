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Kaan Tangöze'den 'Kıvılcım Ural' açıklaması

Seçkin Piriler "Kaan ile Kıvılcım'ın ilişkisi bitti" demişti

28 Mart 2017 16:18

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, özel hayatıyla ilgili olarak öne sürülen iddialarla ilgili olarak "Kıvılcım üzerine yapılan baskıdan duyduğum rahatsızlığı belirtmek isterim. Tüm sorumluluk bana ait olup, özel hayatlarımıza saygı gösterilerek, bu konuda herkesin gerekli hassasiyeti göstermesini rica ederim" dedi.

Tangöze, PR danışmanı aracılığıyla paylaştığı basın duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

“Son zamanlarda hakkımda çıkan haberler konusunda ilk ve son açıklamamdır. Süreç içerisinde evliliğimin sona ermesi ve bunun sebepleri konusunda yapılan haksız açıklamalardan, Kıvılcım üzerine yapılan baskıdan duyduğum rahatsızlığı belirtmek isterim. Tüm sorumluluk bana ait olup, özel hayatlarımıza saygı gösterilerek, bu konuda herkesin gerekli hassasiyeti göstermesini rica ederim”

Seçkin Piriler: İlişkileri bitti

Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler, "Kaan ile Kıvılcım'ın ilişkisi bitti" demişti. Piriler konuyla ilgili olarak şunları söylemişti:

"Bakın göreceksiniz ben bir ay veriyorum, bir ay sonra ilişkileri bitecek, bu kadın o yolda, reklam yolunda, Kaan'ı da bırakacak, sonra başka biriyle reklam için uğraşacak, kim bilir Kaan'ın arkasından da neler söyleyecek” 

 

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Kaan TangözeKıvılcım UralSeçkin Piriler

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