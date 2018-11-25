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Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural evleniyor

28 yaşındaki Ural, sosyal medya hesabından gelinlikli bir fotoğrafını paylaşarak evlilik haberini duyurmuş oldu

25 Kasım 2018 23:28

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kıvılcam Ural, bu akşam İstanbul’da düzenlenen bir törenle dünya evine giriyor.

Tangöze ile beş aylık hamile olan sevgilisi Kıvılcam Ural, bu akşam İstanbul Soho House’da düzenlenen bir törenle evleniyor.

28 yaşındaki Ural, sosyal medya hesabından gelinlikli bir fotoğrafını paylaşarak evlilik haberini duyurmuş oldu.

45 yaşındaki rock müzisyeni daha önce ünlü model Saçkin Piriler ile 2010-2016 yılları arasında evli kalmıştı.

Çiftin bu evlilikten Hakan ve Volkan isminde iki oğlu bulunuyor.

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