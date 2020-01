Kaan Tangöze Cumhuriyet'te: Burada bu ruh olduğu sürece her şey yoluna girecektir

Cumhuriyet yönelik düzenlenen operasyon sonrası düzenlenen destek toplantılarının 9. gecesinde, sanatçılar Onur Akın, Sevinç Eratalay, Mehmet Gümüş, Duman’ın solisti Kaan Tangöze, müzik şöleni yaşattı. Konserini, 'Baltalar Elimizde' parçasıyla bitiren Tangöze, şarkının son bölümünde yaptığı doğaçlama büyük ilgi çekti. Tangöze, "Şaka gibi FETÖ’den yargılanan bir savcı yine FETÖ’den aldı gazetecileri. Trajikomik bir durum. Yine ‘çok safmışız, kandırıldık’ diyecekler herhalde. Burada bu ruh olduğu sürece her şey yoluna girecektir” dedi.

Cumhuriyet'ten Zeliha Özdilek'in izlenim haberi şöyle:

Şair İbrahim Karaca’nın şiir dinletisi ve oyuncu Kemal Kocatürk’ün tek kişilik gösterisi, bahçede toplanan ‘Cumhuriyet nöbetçileri’ tarafından ilgiyle izlendi. Duman’ın solisti Kaan Tangöze, ‘Gölge Etme’, ‘Şanlı Millet’, ‘Taksim Meydanı’, ‘Hudey Hudey’, ‘Haşlayın Beni’, ‘Allı Turnam’, ‘Kıyamet’, ‘Eyvallah’ adlı şarkılarını seslendirdi.

Konserini, 'Baltalar Elimizde' parçasıyla bitiren Tangöze, şarkının son bölümünde yaptığı doğaçlama büyük ilgi çekti. Tangöze, konser sonunda ise “Susmayacağız! Cumhuriyet gazetesinin başına gelenleri takip ediyorsunuz. Şaka gibi FETÖ’den yargılanan bir savcı yine FETÖ’den aldı gazetecileri. Trajikomik bir durum. Yine ‘çok safmışız, kandırıldık’ diyecekler herhalde. Burada bu ruh olduğu sürece her şey yoluna girecektir” dedi. Tangöze, espriyle karışık "Konuşmak istiyorum ama sonra ne olacak bilmiyorum" dedi.

Dayanışma vurgusu

Sevinç Eratalay, ‘Eylem Güzeli’ ve ‘Demiri Toz Ederler’ şarkılarını söyledi. Mini konser sonrası konuşan Eratalay, “Cumhuriyet bizim aydınlığımız, özgürlüğümüz. Ben Cumhuriyet gazetesinde büyüdüm. Dayanışmayla, el ele biz kazanacağız” dedi. Şair İbrahim Karaca, Giz adlı şiirini okudu. “Seni böyle seversem asarlar beni. Bir deniz fenerinin söndüğünü görürsün...” diye başlayan şiir, bahçedeki kalabalığı hüzünlendirdi.

Can Baba ne demişti?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndaki görevine son verilen altı tiyatro sanatçısından biri olan Kemal Kocatürk de önceki gece bizimleydi. Kocatürk, Genco Erkal ve Can Yücel’in şiirlerinden uyarladığı, siyasi hiciv içeren “Can” adlı oyundan bir bölümü sundu. Kocatürk, “Cumhuriyet gazetesinin yok edilişine seyirci kalmamak üzere bugün burada kalmak istedim. Can Baba (Can Yücel) Cumhuriyet için şöyle diyordu, ‘Cumhuriyet sünnet değil farzdır.’ Ben de diyorum ki; hakikaten Cumhuriyet sünnet değil farzdır, fazilettir.”