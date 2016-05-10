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Kültür-Sanat

Kaan Müjdeci'nin yeni filmi 'Iguana Tokyo', Cannes Atölye'ye seçildi

Filmin çekimleri Tokyo ve Berlin'de gerçekleştirilecek

10 Mayıs 2016 18:40

Kaan Müjdeci; ikinci uzun metraj film projesi “Iguana Tokyo” ile 11-22 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleşen 69. Cannes Film Festivali’nde Cannes Atölye - Cannes L’Atelier’e seçildi.

İlk uzun metrajlı filmi “Sivas” ile 71. Venedik Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen Müjdeci'nin yazıp yönettiği, “Iguana Tokyo”nun çekimleri Tokyo ve Berlin'de gerçekleştirilecek.

Çekimlerinin 2017’de tamamlanması planlanan filmin dili ise Japonca ve İngilizce olacak. Kadrosunda Hollywood yıldızlarını barındıracak olan filmin bir bölümü manga animasyon olarak gerçekleştirileceği uzun metraj kurmaca film olarak çekilecek.

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