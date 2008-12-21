KA-DER buluşturdu!

KA-DER'in yeni seçim kampanyası Baykal, Erdoğan ve Bahçeli'yi yan yana getirdi, onlara 'Siyasette yüzde 50 kadın kotası olmasında hemfikiriz ' dedirterek kadınların duymak istediklerini dillendirmiş oldu.



Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA-DER) yerel seçimler için hazırladığı kampanyayı, Taksim'deki Nippon Otel'de düzenlediği toplantıyla açıkladı.



"Kadınların hayal ürünüdür"



"Belediyeler için yüzde 50 kadın aday" isteyen KA-DER'in kampanya görsellerinde iktidar partisi ve muhalefet parti liderleri, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Deniz Baykal sarılarak poz veriyorlar.



"Mor kravatlı" siyasi parti liderleri "Hedefimiz yerel seçimlerde yüzde 50 kadın aday. Üçümüz de aynı fikirdeyiz" diyor.



Türkiye'de 18 şehirde 1.376 açık hava panosunda yer alacak afişlerdeki uyarı notuysa, Baykal, Bahçeli ve Erdoğan'ın kadın adayları desteklemekte değil, görmezden gelmekte hemfikir olduklarına işaret ediyor.



Kampanyayı Hülya Gülbahar, Semiha Öztürk Pişirici, Aysun Sayın anlattı.



"Bu ilan yerel yönetimlerde yüzde 1'lik kadın oranına isyan eden ve siyasette görev almak isteyen kadınların isyanının hayal ürünüdür."



"Baykal, Erdoğan ve Bahçeli'ye hayalimizdekini söylettik"



Pişirici, siyasette kadın temsiline ilişkin özlemlerini, siyasilerden duymak istediklerini ilanlaştırdıklarını söyledi ve "Hedefimiz siyasi parti liderleri. Genel seçimlerde bıyık taktık. Bir amuda kalkmadığımız kaldı. Yerel seçimler çok daha zorlu" dedi.



"Utanç tablosu: Kadın siyasette yok"



Gülbahar, Türkiye'de yerel yönetimlerde kadın oranlarını aktardı.



2004'ün seçim sonuçlarına göre Türkiye'de sadece 1 kadın il belediye başkanı, 80 erkek belediye başkanı var.



3 bin 207 erkek ve sadece 18 kadın belediye başkanı var.



33 bin 678 erkek belediye meclis üyesi varken kadın belediye meclis üyelerinin sayısı 799.



3 bin 152 erkek il genel meclis üyesi sayısı yanında kadınların sayısı 56.



Gülbahar nüfusun yüzde 50'sinin yüzde 1'le temsil edilmesinin utanç verici olduğunu söyledi.



Mart 2009'da yapılacak yerel seçimler için de henüz sevinilecek bir durum olmadığını söyleyen Gülbahar "Kadınlar aday gösterilmiyor. Parayla ve para için yapılıyor. Kadınların bütçeleri de yok, aday listelerinde adları da. Bu açıkça rant demokrasisidir" dedi.



Toplantıya kadın gazeteciler İpek Çalışlar, Meral Tamer, Zeynep Göğüş, Nevval Sevindi, Güler Kazmacı, Ferai Tınç da katıldı.



KA-DER liderlere "Yüzde 50 kota" taleplerini yineleterek ironi yaptıkları kampanyanın televizyon spotunu, katılımcıların beğenisi ve isteği üzerine birkaç kez gösterdi.



Kadınlar toplantının sonunda yüzlerine Bahçeli, Baykal ve Erdoğan maskeleri takarak hep birlikte poz verdiler.



