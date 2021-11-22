K-Pop grubu BTS, 2021 Amerikan Müzik Ödülleri'nden 3 ödülle ayrıldı

Güney Koreli K-pop grubu BTS, 2021 Amerikan Müzik Ödülleri'nde Taylor Swift, Drake ve The Weeknd gibi iddialı isim ve grupları geride bıraktı.

'Yılın Sanatçısı' dahil üç ödüle layık görülen grup Coldplay ile 'My Universe'ü ve bu yılın başlarında dokuz ülkede listelerde bir numara olan 'Butter'ı seslendirdi. Güney Koreli grubun İngilizce konuşan tek üyesi RM, "Müzik sevgisiyle Kore'den gelen yedi çocuk, dünyanın dört bir yanından sevgi ve destek aldı" diyerek yaşadıklarının bir "mucize" olduğunu söyledi.

Megan Thee Stallion rüzgarı

Pazar gecesi yayınlanan törene damgasını vuran diğer bir isim de Amerikalı Rapçi ve söz yazarı Megan Thee Stallion oldu.

'Body' ile en iyi çıkış yapan şarkı ödülünü alan Megan Thee Stallion, ilk albümü "Good News" ile En İyi Hip-Hop Albümü Ödülü'ne layık görüldü. Şarkıcı ayrıca En İyi Kadın Hip Hop Şarkıcısı Ödülü'nü de aldı.