K-Pop grubu BTS, 2021 Amerikan Müzik Ödülleri'nden 3 ödülle ayrıldı

'Yılın Sanatçısı' dahil üç ödüle layık görülen grup Coldplay ile 'My Universe'ü ve bu yılın başlarında dokuz ülkede listelerde bir numara olan 'Butter'ı seslendirdi. Güney Koreli grubun İngilizce konuşan tek üyesi RM, "Müzik sevgisiyle Kore'den gelen yedi çocuk, dünyanın dört bir yanından sevgi ve destek aldı" diyerek yaşadıklarının bir "mucize" olduğunu söyledi.
Pazar gecesi yayınlanan törene damgasını vuran diğer bir isim de Amerikalı Rapçi ve söz yazarı Megan Thee Stallion oldu.
'Body' ile en iyi çıkış yapan şarkı ödülünü alan Megan Thee Stallion, ilk albümü "Good News" ile En İyi Hip-Hop Albümü Ödülü'ne layık görüldü. Şarkıcı ayrıca En İyi Kadın Hip Hop Şarkıcısı Ödülü'nü de aldı.
Adaylar, albüm ve dijital ortam satışları, radyoda yayınlanma sıklıkları, internet üzerinden izlenme rakamları ve sosyal platformlardaki paylaşım sıklıklarına göre 25 Eylül 2020 ile 23 Eylül 2021 arasındaki dönemde belirlendi.