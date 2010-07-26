K. Kore'nin tehditlerine rağmen ABD-G. Kore tatbikatı başladı

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Tatbikata ABD'nin USS George Washington uçak gemisi de katılacak.ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin tehditlerine rağmen ortak askeri tatbikatı başlattı.Tatbikata, ABD uçak gemisi USS George Washington, 20 farklı savaş gemisi ve denizaltı ile 200 uçak ve 8 bin personel katılıyor.Dün Kuzey Kore, ortak askeri tatbikata karşı "nükleer caydırıcısını" kullanma tehdidinde bulunmuştu.Washington ve Seul ise tatbikatın, geçen Mart ayında bir Güney Kore gemisinin batırılması ardından, Kuzey Kore'ye net bir işaret olduğunu söylüyor.Geçen Mart ayında Güney Kore donanmasına ait bir geminin batırılması ardından taraflar arasındaki gerilim iyice yükselmiş durumda.Güney Kore'ye ait Cheonan savaş gemisi iki Kore arasındaki tartışmalı deniz sınırı yakınlarında batmış ve 46 Güney Koreli denizci ölmüştü.Gemiyi Kuzey Kore'nin batırdığı iddia ediliyor. Kuzey Kore yönetimi bu suçlamayı reddediyor.Uluslararası bir soruşturma geminin Kuzey Kore tarafından batırıldığı sonucuna varmış, ancak kendi soruşturmasını yapmak isteyen Kuzey Kore bunu reddetmişti.Pyongyang'ı 'kışkırtıcı' adımlar atmakla suçlayan ABD, bu ülkeye yönelik yeni ambargolar açıklamış durumda.Çin yönetimi de tatbikat planlarını eleştirmiş ve 'bölgesel gerilimi yükseltecek adımlardan kaçınılması' uyarısında bulunmuştu.