K. Kore Milli Takımı inşaatta çalışmaya başladı

T24 - Geçtiğimiz ay Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzenlenen 2010 Dünya Kupası’ndan ağır bir hezimetle dönen Kuzey Kore Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü ve oyuncuları ülkelerinde ağır cezalara maruz kaldı.

Radio Free Asia ve Güney Kore’nin haber kanallarının bildirdiğine göre bütün takım Halk Kültür Sarayı’nda zorla sahneye çıkarılarak Spor Bakanı Pak Myong-chol tarafından rezil edildi. Haberlerde altı saat süren ceza faslını 400 hükümet görevlisinin yanı sıra öğrenciler ve gazetecilerin izlediği belirtildi.

Dahası takımın teknik direktörü Kin Jong-hun’un teknik direktörlük görevinden ve Kore İşçi Partisi’nden atıldığı ve kendisine zorla inşaat işçiliği yaptırıldığı ifade edildi.

Ancak Kuzey Korelilerin daha beter cezalarla karşılaşabileceği de ifade ediliyor. Teknik direktör Kim’in Kuzey Kore’nin efsanevi lideri Kim Jong Il’in oğlu Kim Jong Un’a ihanet ettiği gerekçesiyle idam tehlikesiyle karşı karşıya olduğu da belirtildi.

Daily Express gazetesi son aylarda Kuzey Kore’de iki üst düzey yetkilinin başarısızlıklarından dolayı idam edildiğini bildirdi.

Chosun Ilbo gazetesi ise Kuzey Kore istihbaratının, “Geçmişte, başarısız olan Kuzey Koreli sporcular ve teknik adamlar esir kamplarına gönderilirdi” dedi.





Dünya Kupası'ndan puansız döndüler

Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda G Grubu'nda yer alan Kuzey Kore Fildişi Sahili'ne 3-0, Portekiz'e ise 7-0 gibi tarihi bir skorla yenildi. Brezilya'ya ise 2-1 yenilen Asya ekibi sambacıları oldukça zorladı.

Kuzey Kore, Asya Elemeri'nde bulunduğu grupta Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Suudi Arabista'nı geçerek Güney Kore'nin ardından 2. sırada Dünya Kupası finallerine katılmayı hak kazanmıştı.