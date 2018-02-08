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Dünya

K. Kore: Kış Olimpiyatları'nda ABD temcsilcileriyle görüşmeyeceğiz

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Şubat (DHA) – Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Jo Yong Sam, Kış Olimpiyatları’nda ABD yetkilileriyle görüşme niyetlerinin olmadığını söyledi

08 Şubat 2018 19:44

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Şubat (DHA) – Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Jo Yong Sam, Kış Olimpiyatları’nda ABD yetkilileriyle görüşme niyetlerinin olmadığını söyledi.

Kuzey Kore devlet medyası KCNA’da yer alan habere göre, Bakan Jo Yong Sam, Kuzey Kore Olimpiyat delegesinin Güney Kore’de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları’nda ABD temsilcileriyle görüşme niyetinde olmadığını söyledi.

Jo Yong Sam, “Açıkça konuşmak gerekirse, Güney Kore’de bulunduğumuz süre boyunca ABD yetkilileriyle görüşmeyeceğiz. Heyetimizin Güney Kore ziyareti, yalnızca olimpiyat oyunlarına katılmak ve etkinliğin başarısına tanık olmaktır” dedi.

Kış Olimpiyatları’ndaki delegeyi yönetecek olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence geçen günlerde, Güney Kore ziyareti boyunca Kuzey Kore yetkilileriyle görüşme olasılığı bulunduğunu söylemişti. Fakat Kuzey Kore yetkililerinin açıklamasından bir gün sonra Pence, Kuzey Kore hükümetinin devam ettirdiği nükleer ve balistik füze çalışmalarına tepki olarak yeni yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

Pence, Japonya ziyareti sırasında konuyla ilgili, “ABD’nin yakın bir zamanda Kuzey Kore’ye şu ana kadarki en zorlu ve en agresif ekonomik yaptırımları uygulayacağını açıklıyorum. Kuzey Kore’yi, nükleer ve balistik füze programlarını sona erdirene kadar izole etmeye devam edeceğiz” dedi.

 

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