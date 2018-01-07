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Dünya

K. Kore "yüksek bir ihtimalle" Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'na katılacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Ocak (DHA) - Uluslararası Olimpiyat Komitesi Kuzey Kore yetkilisi, Kuzey Kore'nin " yüksek bir ihtimalle" Güney Kore'deki olimpiyatlara katılacağını söyledi

07 Ocak 2018 17:14

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Ocak (DHA) - Uluslararası Olimpiyat Komitesi Kuzey Kore yetkilisi, Kuzey Kore\'nin \" yüksek bir ihtimalle\" Güney Kore\'deki olimpiyatlara katılacağını söyledi.
Yeni Yıl kutlamaları sırasında Kim Jong-Un yaptığı konuşmasında bu yıl Güney Kore\'de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları\'na Kuzey Kore\'nin de katılmak istediğini açıklamış ve ülkesinin Güney Kore\'yle görüşmeye açık olduğunu söylemişti.
Kim Jong-Un\'un konuşmasının ardından dün Pyongyang yönetimi Kuzey Kore yetkililerinin resmi olarak Güney Kore yetkilileriyle olimpiyatlar hakkında görüşeceğini açıkladı.
Yönetimin açıklamasından bir gün sonra Uluslararası Olimpiyat Komitesi\'ndeki yetkililerle Kış olimpiyatları hakkında görüşmek üzere İsviçre\'ye gittiği düşünülen Kuzey Kore olimpiyat yetkilisi Chang Un, Kuzey Kore\'den bir artistik buz pateni çiftinin yüksek bir ihtimalle Kış Olimpiyatları\'na  atılacağını söyledi.
Kuzey Kore\'nin Güney Kore\'de düzenlenen etkinliklere katılımı, iki ülke arasındaki politik ilişkilere göre belirleniyor. En son 2014 yılında Güney Kore\'nin Incheon kentinde düzenlenen Asya Oyunları\'na katılan Kuzey Kore temsilcileri, oyunlarda yedinci olmuştu.

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