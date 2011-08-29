K. Irak'taki 11 milyar varillik petrol kuyusu satışta

T24 - Times gazetesinin ekonomi sayfalarında yer alan bir habere göre, Gulf Keystone isimli petrol arama şirketi, Irak'ın özerk Kürt bölgesindeki petrol sahalarını satışa çıkarmayı planlıyor.



Tim Webb tarafından kaleme alınan haberde, şirketin hafta başında sahaları olası alıcılara göstereceği ve yatırım bankalarından stratejik tavsiye alacağı belirtiliyor.



Şirketin özerk Kürt bölgesinde keşfettiği petrol sahalarının toplam 11 milyar varil rezerv içerdiği ancak Gulf Keystone'un bu sahaların tamamen geliştirilmesi için gerekli maddi kaynaklara sahip olmadığı da haberde yer alıyor.



Webb, büyük petrol şirketlerinin Irak'ın Kürt bölgesine girmek konusunda çekimser davrandığını çünkü bölgesel hükümetle imzalanan anlaşmaların Bağdat tarafından tanınıp tanımayacağına ilişkin bir belirsizlik olduğunu da yazıyor.



Webb, Irak parlamentosunun Kürt bölgesel yönetimi ile imzalanan anlaşmaların resmileşmesine yönelik bir kanunu kabul etmeye çok yakın olmasının şirketleri umutlandırdığını da ekliyor.



