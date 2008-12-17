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Dünya

'K. Irak Türkiye'nin küçük kardeşidir'

Washington Post’un Ortadoğu uzmanı, gazeteci David Ignatius, 'Bölgesel Kürt yönetimi Türkiye'nin küçük kardeşi' dedi

17 Aralık 2008 02:00

Washington Post’un Ortadoğu uzmanı, duayen gazeteci David Ignatius, "Bölgesel Kürt yönetimi Türkiye'nin küçük kardeşidir" dedi.

Senaryosunu yazdığı DiCaprio’lu, Crowe’lu CIA filmi için Türkiye’ye gelen Ignatius ile Akşam gazetesi yazarlarından Nagehan Alçı görüştü. 

22 yıldır Washington Post’ta yazan ve gazetenin yayın yönetmen yardımcılığını yapan Ignatius, Kuzey Irak'la ilgili sorulara şu yanıtları verdi: 

* Obama Irak’tan çekileceğini söylüyor, bu da Türkiye’yi Kuzey Irak nedeniyle korkutuyor. Sizce korkmakta haklı mıyız?

ABD’den sonra Irak parçalanırsa korkmak en doğal tepki olur. Ama Biden’ın destek verdiği bu senaryo en kötü senaryo. Bence Obama da Irak’ın bütün olarak kalmasına çalışacak. Ama ABD çekildikten sonra Irak’taki şiddet artacak. Kerkük’teki vahşet daha da büyüyecek.

* Öyle olursa ABD tekrar Irak’a döner mi?

Bu, durumun vahametine bağlı; ölü sayısı çok yükselirse ABD uluslararası örgütlerle geri dönebilir. Bence asıl Kürtler korkuyorlar. Çünkü artık onlara ihtiyaç kalmadığını ve ortada kalacaklarını düşünüyorlar. Oysa ABD hem Kürt bölgesi hem Türkiye ile iyi ilişkiler istiyor.

* Sizce Türkiye bunu anlıyor mu?

Evet liderler anlıyor ama bazen politikalarınızın tutarlılığı konusunda şüpheye düşüyorum. Türkiye ve bölgesel Kürt yönetimi büyük ve küçük kardeş gibiler. Küçük kardeşin durumu iyileşirse bu büyük kardeşin de işine yarar.

* Küçük kardeş büyüğe zarar verir şekilde davranırsa ne olur?

PKK’yı kastediyorsanız Türkiye’nin yapacağı en kötü şey Kuzey Irak’a girmek olur. ABD’nin düştüğü duruma düşer. Bataklığa saplanır. 

** David Ignatius 22 yıldır Washington Post’ta yazan, gazetenin yayın yönetmen yardımcılığını yapan, Ortadoğu’yu karış karış bilen, liderlerle dostluklar kurmuş bir gazeteci ve romancı. Kökleri Harput’a uzanıyor; Ermeni asıllı yazarın dedesi 1900’lerin başında ABD’ye göçmüş. Onu Türkiye’ye getiren, son romanı “Body of Lies”ın (Yalanlar Üstüne), iddialı bir filminin çevrilmesi. Başrollerini Leonardo DiCaprio ve Russell Crowe’un paylaştığı film cumadan itibaren sinemalarda

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