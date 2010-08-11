'K. Atatürk' imzasını söküp, çaldılar

T24

Edinilen bilgiye göre, Havuzbaşı Atatürk Anıtı'nın duvarında bulunan, pirinçten yazılan ''K. Atatürk'' imzasının ''Atatürk'' kısmı, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce sökülerek götürüldü. Sabah saatlerinde vatandaşların dikkatinden kaçmayan bu ayrıntı ihbar üzerine yetkililer tarafından hayretle karşılandı.



Yetkililer, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.



