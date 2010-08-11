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Yaşam

'K. Atatürk' imzasını söküp, çaldılar

Erzurum'daki Atatürk Anıtı'nın duvarında bulunan ''K. Atatürk'' imzasının bir bölümünün sökülerek çalındığı bildirildi.

11 Ağustos 2010 03:00

T24- Erzurum'daki Atatürk Anıtı'nın duvarında bulunan ''K. Atatürk'' imzasının bir bölümünün sökülerek çalındığı bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, Havuzbaşı Atatürk Anıtı'nın duvarında bulunan, pirinçten yazılan ''K. Atatürk'' imzasının ''Atatürk'' kısmı,  kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce sökülerek götürüldü. Sabah saatlerinde vatandaşların dikkatinden kaçmayan bu ayrıntı ihbar üzerine yetkililer tarafından hayretle karşılandı. 


Yetkililer, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

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