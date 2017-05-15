Serie A'nın 36. haftasında lider Juventus'u konuk eden zirve takipçisi Roma, rakibini 3-1 yenerek şampiyonluk şansını son iki haftaya taşıdı.

Hafta içinde Monaco'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Juventus, ligdeki şampiyonluk kutlamalarını bir hafta ertelemek zorunda kaldı.

Olimpiyat Stadı'nda ligdeki en yakın takipçisi Roma'ya konuk olan Juventus karşılaşmada ilk golü atan taraftı. Gonzalo Higuain asistinde fileleri havalandıran Mario Lemima takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak Roma'nın cevabı çabuk geldi. 25. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Buffon'un kurtartıdğı kafa vuruşunda seken topu tamamlayan kaptan De Rossi skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

Juventus'un şampiyonluk kutlamasına Roma rötarı

Eurosport Türkiye

14 saat önce

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Serie A'nın 36. haftasında lider Juventus'u konuk eden zirve takipçisi Roma, rakibini 3-1 yenerek şampiyonluk şansını son iki haftaya taşıdı.

Hafta içinde Monaco'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Juventus, ligdeki şampiyonluk kutlamalarını bir hafta ertelemek zorunda kaldı.

Olimpiyat Stadı'nda ligdeki en yakın takipçisi Roma'ya konuk olan Juventus karşılaşmada ilk golü atan taraftı. Gonzalo Higuain asistinde fileleri havalandıran Mario Lemima takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak Roma'nın cevabı çabuk geldi. 25. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Buffon'un kurtartıdğı kafa vuruşunda seken topu tamamlayan kaptan De Rossi skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

Ev sahibi ekip ikinci yarıya hızlı başladı. 56. dakikada Radja Nainggolan'ın pasında Stephan El Shaarawy şık bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi. Golden sonra hızlı hücumlarla rakibin yoklayan Roma, 65. dakikada gelişen kontra atakta Nainggolan'ın sert şutuyla farkı ikiye çıkardı ve karşılaşma 3-1 sona erdi.

Roma bu galibiyetle beraber puanını 81'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini koruyarak Juventus'la arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

Galibiyet hasreti üç haftaya çıkan Juventus, kalan iki haftada Crotone veya Bologna'yı yenmesi durumunda üst üste 6. şampiyonluğunu ilan edecek.