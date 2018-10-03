Juventus'tan 88 yıllık rekor

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, İsviçre'nin Young Boys takımını Paulo Dybala'nın golleriyle 3-0 yendi, sezona 9 maçlık galibiyet serisiyle başladı ve kulüp rekoru kırdı.

Juventus, İsviçre'nin Young Boys takımını 3-0 yenerken; bu sezon oynadığı 9. resmi maçını da kazandı. Dybala'nın hat-trick yaptığı maçla rakibini yenen Siyah-Beyazlılar, kulüp tarihinin en iyi başlangıcını yaptı. Resmi maçlarda 9. maçını da kazanarak sezona başlayan İtalyan devi, 1930-31 (88 yıl) sezonundaki kulüp rekoru olan 8 maçlık galibiyet serisini de geride bıraktı.

2005-2006 sezonunda 9 maç kazanan Juventus, şike skandalı nedeniyle şampiyonluğu elinden alınmış ve rekoru geçerli sayılmamıştı.

İtalya Ligi'ni üstüste 7 kez kazanan ancak Şampiyonlar Ligi'nde şeytanın bacağını kıramayan Juventus, 2015 ve 2017 finallerinde kupayı elinden kaçırmıştı. 1996'da Devler Ligi'ni kazanan Juventus, uzun süren hasreti dindirmek için de Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'yu renklerine katmıştı.