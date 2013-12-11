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Juventus teknik direktörü: Çamur tarlasında oynadık

Juventus Teknik Direktörü Conte, Galatasaray'a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikleri mücadele sonrasında İtalyan basınına konuştu

11 Aralık 2013 23:08

Juventus Teknik Direktörü Antonio Conte, maçın ertelenmesi için UEFA ve hakemlerle konuştuğunu belirterek, çim sahada oynanması durumunda sonucun farklı olacağını öne sürdü. Conte, "Çamur tarlasında oynanan bir maçtan bahsediyoruz" sözleriyle yenilginin nedenini açıkladı.
 

'Mancini de tehlikeli dedi'

 
"Biz kesinlikle bu maçın ertelenmesini istedik ve UEFA delegeleri ile maç öncesinde bir araya geldi. Kimse bizi dinlemedi. Mancini, bu maçın oynanmasının tehlikeli olacağını söyledi ve ben de ona katıldım. İngilizcemin bu kadar kötü olduğunu sanmıyorum"
 

'Biz futbol oynamaya çalışıyorduk'

 
"Devre arasında hakemin yanına tekrar gittim ve bu şartlar altında maçın oynanmasının güvenli olmadığını belirttim. Didier Drogba da iki takım için de aynı şartların geçerli olduğunu söyledi. Ancak ben bunun böyle olmadığını söyledim, çünkü biz futbol oynamaya çalışıyorduk"
 

'Oyuncularımı kutluyorum'

 
"Oyuncularımı kutlamalıyım, bizim korkunç bir şekilde cezalandırıldığımız durumda, futbol kavgasına dönmüş bir durumda her şeylerini verdiler."
 

'Maçı zorlaştırdık'

 
"Bizim hatamız, son maçta kalarak, burada aynısını oynamamız. Düzgün bir zemin ile eminim ki, oyunumuzu oynayabilirdik. Bu şartları tahmin edemedik, bu yüzden benim bakış açıma göre elenmemiz adil değil. Ancak biz de maçı kendimiz için zorlaştırdık."
 

'Pogba Sneijder'i takip etseydi...'

 
"Sneijder'in attığı golde yanlış olan bir sürü şey vardı. Pogba Sneijder'i takip etmeliydi. 3'e 3 pozisyon her zamana tehlikelidir ve devre arasında ben oyuncularımıza ekstra bir adamımızın defansta olmasının önemli olduğunu söyledim"
 

'Çamur tarlası...'

 
"Çamur tarlasında oynanan bir maçtan bahsediyoruz. Olay çime geldiğinde de konuşacak bir şey yok. Beni sinirlendiren dün maçın hakemi maçı erteledi, çünkü oynamanın tehlikeli olduğunu söyledi. Bugün ise bir anda tehlikeli olmadı. Belki İngilizcemi geliştirmeliyim. Hakem beni iyi anlamamış olabilir."

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