Juventus tecavüz iddialarına karşı Ronaldo'yu savundu, hisseleri değer kaybetti

Övgü Pınar

İtalyan Juventus takımı, bu sezon transfer ettiği Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu hakkındaki tecavüz iddialarına karşı savununca eleştirilerin hedefi oldu. Tepkiler üzerine Juventus hisseleri dün borsada yüzde 10 civarında değer kaybetti.

ABD'li Kathryn Mayorga, Ronaldo'nun 2009'da kendisine tecavüz ettiğini iddia etmiş, Ronaldo ise "tecavüz iğrenç bir suçtur" diyerek bu iddiayı reddetmişti.

Tecavüz suçlaması üzerinde futbolcunun sponsorları da endişelerini dile getiren açıklamalar yapmıştı.

Portekizli oyuncuyu bu sezon başında 112 milyon euro karşılığında transfer eden Juventus ise Ronaldo'nun bu akşamki Udinese maçında oynayacağını açıkladı ve Twitter üzerinden bir açıklama yaparak oyuncusuna destek verdi.

Juventus: Bu büyük şampiyon...

Juventus'un resmi Twitter hesaplarından İtalyanca ve İngilizce olarak yazılan mesajlarda, "Ronaldo son aylarda büyük profesyonelliğini ve ciddiyetini göstermiştir, Juventus'taki herkes bunu takdir ediyor. Neredeyse 10 yıl öncesine dayandığı iddia edilen olaylar, bu büyük şampiyonla temas kuran herkes tarafından paylaşılan bu görüşü değiştirmez" denildi.

Juventus'un bu açıklaması, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından sert şekilde eleştirildi. Juventus'a cevaben yazılan mesajların birçoğunda Ronaldo'yu savunma amaçlı yazılan bu metin "utanç verici" ve "iğrenç" diye tanımlandı. Bazı kullanıcılar da Juventus'a bu mesajı silip özür dilemesi çağrısı yaptı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Ronaldo ve Juventus'a destek vererek, suçluluğu kanıtlanana kadar herkesin masum kabul edilmesi gerektiğini ve Juventus'un da bu durumda oyuncusuna destek vermesinin doğru olduğunu savundu.

Juventus'dan ise herhangi bir başka açıklama ya da düzeltme gelmedi.

"Medyatik intihar"

Tepkiler üzerine Juventus'un hisseleri dün borsada yüzde 10'a yakın düşüş kaydetti. İtalya'da yayımlanan spor gazetesi Corriere dello Sport, Ronaldo vakasını bugün baş sayfasına taşıyarak "Juve dünyasında sarsıntı: Hisseler borsada yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Ronaldo VIP'lerin avukatını tuttu, sponsorlarsa endişelenmeye başlıyor" diye yazdı.

Corriere dello Sport'taki bir yorum yazısında da Juventus'un Ronaldo'yu savunma amaçlı tweet'iyle ilgili olarak "Dil kullanımındaki yetersizliği düşünsel kabalıkla birleştiren, ahlak yoksunluğu sınırında bir medyatik intihar" yakıştırması yapıldı.