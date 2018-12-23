Juventus rekora doymuyor

Serie A'da büyük bir hegemonya kuran Juventus, Roma galibiyetiyle kırılması güç bir rekora daha ulaştı.

Konuk ettiği Roma'yı 1-0 yenen ve Serie A'daki liderliğini perçinleyen Juventus, aynı zamanda bir rekora da imza attı.

Bu sezon ligde çıktığı 17 maçın 16'sını kazanan siyah-beyazlılar, böylece Serie A tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapmış oldu.

16 galibiyet ve bir beraberlikle toplam 49 puan toplayan Juventus'un bu rekorunu Avrupa'nın beş büyük liginde paylaşan ise iki takım var: 2012-13 sezonunda Barcelona ve 2017-18 sezonunda Manchester City.