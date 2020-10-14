Juventus maçına çıkmayan Napoli hükmen mağlup sayıldı

Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, konuyu inceleyen Serie A Spor Hakimi Gerardo Mastrandrea, 4 Ekim'de oynanması gerekirken, konuk takımın sahada bulunmaması sebebiyle oynanmayan Juventus-Napoli maçına dair kararını verdi.

Mastrandrea, maçın başlama saatinde Torino'daki Allianz Stadı'nda hazır bulunmayan Napoli'nin 3-0 yenik sayılmasına hükmederken, ayrıca mavi-beyazlı takıma İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) Covid-19 salgını döneminde lig maçlarının yapılabilmesine yönelik daha önce belirlenen ve kulüplerin de kabul ettiği protokolüne uymaması sebebiyle 1 puan silme cezası verdi.

Söz konusu kararın gerekçesinde, Napolili yerel sağlık makamlarının 3 Ekim'de mavi-beyazlı ekipteki Covid-19'lu oyunculara yönelik ilk kararında takıma seyahat yasağı getirmediği ve Napoli takımının, Torino'ya gidebilecek durumda olduğuna işaret edildi. Yerel sağlık makamlarının ek kararları gelmeden önce mavi-beyazlı takımın, zaten Torino'da olması gerektiği, bu nedenle Napoli'nin fikstürdeki maçını kaçırmak için geçerli mücbir bir sebebi olmadığı ifade edildi.

Napoli'nin söz konusu hükmen mağlubiyet ve puan silme cezasına itiraz edeceği belirtildi.