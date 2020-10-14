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Spor

Juventus maçına çıkmayan Napoli hükmen mağlup sayıldı

14 Ekim 2020 21:19

İtalya Serie A yönetimi, ligin 3. haftasında oynanması gereken Juventus-Napoli müsabakasında, maç saatinde sahada olamayan Napoli takımını hükmen yenik sayarken, 1 puan silme cezası verdi.

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