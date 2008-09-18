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Spor

Juventus galibiyetle döndü

18 Eylül 2008 03:00

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Torino ekibi iki yıl aradan sonra katıldığı Sampiyonlar Ligi'nde, grubun ilk maçında Zenit'i 1-0'lık skorla geçti.

Siyah beyazlılara galibiyeti getiren gol 76. dakikada Del Piero'nun ayağından geldi. Kazanilan frikikte tecrübeli golcü 35 metreden yaptığı vurusla kaleci Malafeyev'i avladı.

Zenit de maçı kazanabilmek için pozisyonlar buldu fakat bunlardan sonuç alamadı. Italyan devinin kendi sahasinda oynadigi maçta Camoranesi'nin bir şutu da direkten döndü.

Maçtan sonra Rai'ye konusan Juventus kalecisi Buffon, "Ilk başlarda biraz ürkek oynadık. Fakat bu, taraftarımızın uzun süredir beklediği çok özel bir galibiyet oldu" dedi.

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