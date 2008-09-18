Juventus galibiyetle döndü

Siyah beyazlılara galibiyeti getiren gol 76. dakikada Del Piero'nun ayağından geldi. Kazanilan frikikte tecrübeli golcü 35 metreden yaptığı vurusla kaleci Malafeyev'i avladı.Zenit de maçı kazanabilmek için pozisyonlar buldu fakat bunlardan sonuç alamadı. Italyan devinin kendi sahasinda oynadigi maçta Camoranesi'nin bir şutu da direkten döndü.Maçtan sonra Rai'ye konusan Juventus kalecisi Buffon, "Ilk başlarda biraz ürkek oynadık. Fakat bu, taraftarımızın uzun süredir beklediği çok özel bir galibiyet oldu" dedi.