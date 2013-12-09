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Spor

Juventus Galatasaray maçında sürpriz yapabilir

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile bir üst tura çıkma maçına çıkacak Juventus'un, bu kritik maçta sahaya süpriz bir kadroyla çıkabilir

09 Aralık 2013 09:05

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile bir üst tura çıkma maçına çıkacak Juventus'un, bu kritik maçta forvette sürpriz yapabilir.

NTV Spor'un analizine göre, Juventus, Galatasaray maçı öncesinde ligde oynadığı Bologna maçını 2-0 kazandı ve sahadan moralli ayrıldı. Ancak teknik direktör Antonio Conte, kritik Şampiyonlar Ligi maçını düşünerek 5 as oyuncusunu dinlendirdi. Leonardo Bonucci ve Stephan Lichtsteiner forma giymedi. Kwadwo Asamoah, Carlos Tevez ve Fernando Llorente ise oyuna sonradan dahil oldu.

Antonio Conte'nin Juventus'u klasik 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıkarması bekleniyor. Torino ekibi maç içinde oyunun seyrine göre 4-1-3-2 ve 5-3-2 sistemlerine dönebiliyor.

Galatasaray karşısında kale, takım kaptanı Gianluigi Buffon'a emanet edilecek. Savunmada, Torino'da oynanan ilk maçta olduğu gibi; Andrea Barzagli, Bonucci ve Chiellini üçlüsünün yer alması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon her maçta gol yiyen Torino ekibi bu kez kalesini gole kapatma amacında...

Orta sahada Andrea Pirlo'nun yokluğunda oyun kurucu pozisyonunda yük Paul Pogba'ya düşecek gibi... Orta sahada sol içte Claudio Marchisio, sağ içte de geçtiğimiz hafta kontratını yenileyen Vidal görev yapacak. Bologna maçında oyuna 66. dakikada dahil olan Asamoah'ın sol kanadı kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. ancak sağ tarafta henüz tercih yapılmadı. Isla'nın oynama ihtimali bulunsa da, son 2 ayda sakatlık sorunları yaşayan Lichtsteiner'in sahada olma ihtimali daha yüksek...

Conte'nin son maçta Tevez ve Llorente'yi dinlendirmesi, bu 2 oyuncuyu Galatasaray maçına hazırladığı şeklinde yorumlanıyor. Özellikle Tevez'in ilk 11'deki yeri garanti... Conte, Llorente ile formda Fabio Quaglieralla arasında tercih yapmakta zorlanıyor.

Bologna maçının 38. dakikasında sakatlanan Karadağlı santrafor Mirko Vucinic'ın de Galatasaray karşısında oynamasına engel yok.

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