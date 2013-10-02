Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda İtalyan'ın Juventus takımı ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Viktor Kassai yönetecek. Saat 21:45'te başlayacak ve Juventus Arena'da oynanacak karşılaşma D-smart tarafından şifreli olarak yayınlanacak.

Real Madrid’den alınan 6-1’lik yenilginin ardından fırtınalı günler geçiren G.Saray, Roberto Mancini ile yeni bir maceraya başlıyor.

Muhtemel 11'ler

Juventus: Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, Lichtsteiner, Asamoah, Marchisio , Vidal, Pogba, Vucinic, Tevez.

Galatasaray: Muslera, Riera, Semih, Chedjou, Eboue, Melo, Selçuk, Bruma, Sneijder, Aydın, Drogba.

Saat: 21.45

Stat: Juventus Arena

Hakem: Viktor Kassai

5. Randevu

Galatasaray ile Juventus takımları Avrupa kupalarında 4 kez karşılaştı. 1998-99 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında İtalya’da oynanan maç 2-2, İstanbul’da oynanan maç 1-1 berabere bitmişti. 2003-04 sezonunda yine Şampiyonlar Ligi gruplarında İtalya’da kazanan 2-1 skorla Juventus olurken Galatasaray Almanya’da oynanan mücadeleyi Hakan Şükür’ün golleriyle 2-0 kazanmıştı.

İlk 11'de Aydın Süprizi

Mancini takımmını Juventus maçı hazırlıklarken antrenmanlarda as takımda Aydın'ı tercih etmesi süpriz olarak karşılandı. Muhtemel 11'de Aydın Yılmaz'a yer vermesi beklenen tecrübeli çalıştırıcı sistemde de değişikliğe gidiyor. Defansif oyun anlayışı olduğu yönündeki söylentilerin doğru olmadığını vurgulayan Mancini, "En önemli şey bir denge tutturmak. Yani hem ofansif hem de defansif dengesini tutturmak. Galatasaray'ın mentalitesi ofansif olduğu için onu değiştiremeyeceğiz. Ama bir denge bulup savunma sorununu da çözeceğiz" diye konuştu.

Mancini'nin oyuncularına güveni tam

Real Madrid mağlubiyetini tamamen unutturmak isteyen sarı-kırmızılı futbolcular, İtalyan ekibi karşısında yeni teknik direktörleri Mancini ile 3 puanı hedefliyor. Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in görevden alınmasının ardından, sarı-kırmızılı takımda Terim’in yerine göreve getirilen İtalyan teknik adam Roberto Mancini de takımına güveniyor.

Rakip kaybetmedi

2013-14 sezonunda 8 resmi maça çıkan Juventus 6 galibiyet 2 beraberlik aldı ve mağlup olmadı. Serie A’da 16 puanla 3.sırada yer alan Juventus sezon başı oynanan İtalya Süper Kupası maçında Lazio’yu 4-0 yenmişti. Juventus Şampiyonlar Ligi grup ilk maçında da Kopenhag deplasmanında 1-1 berabere kalmıştı.

Tevez kadroda

Hafta sonu oynanan Torino derbisinde bileğine darbe alarak maçı tamamlayamayan Arjantinli golcü Carlos Tevez'in Galatasaray maçındaki 22 kişilik maç kadrosuna dahil edildiği öğrenildi.