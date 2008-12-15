Juventus farka gitti

Siyah beyazlı ekibi galibiyete taşıyan goller, maçın 16. dakikasında penaltıdan Del Piero, 34. dakikada Chiellini, 41. ve 69. dakikalarda da Amauri'den gelirken; Milan'ın sayılarını 31. dakikada Pato ve 52. dakikada Ambrosini kaydetti.Milan'da bek oyuncusu Gianluca Zambrotta, maçın 66. dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Zambrotta bir dönem Juventus'ta da forma giymişti.Bu sonucun ardından Juventus üst üste üçüncü galibiyetini alıp, ligdeki puanını 33'e yükseltirken, Milan 30 puanda kaldı. Milan bu sonuçla, son dört lig maçında 8 puan kaybetmiş oldu.