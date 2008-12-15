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Spor

Juventus farka gitti

İtalya Serie A'nın 16. haftasında iki dev, Juventus ile Milan, Torino Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi

15 Aralık 2008 02:00


İtalya Serie A'nın 16. haftasında iki dev, Juventus ile Milan, Torino Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi ve mücadelede gülen taraf, 4-2'lik skorla Juventus oldu.
 
Siyah beyazlı ekibi galibiyete taşıyan goller, maçın 16. dakikasında penaltıdan Del Piero, 34. dakikada Chiellini, 41. ve 69. dakikalarda da Amauri'den gelirken; Milan'ın sayılarını 31. dakikada Pato ve 52. dakikada Ambrosini kaydetti.

Milan'da bek oyuncusu Gianluca Zambrotta, maçın 66. dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Zambrotta bir dönem Juventus'ta da forma giymişti.




Bu sonucun ardından Juventus üst üste üçüncü galibiyetini alıp, ligdeki puanını 33'e yükseltirken, Milan 30 puanda kaldı. Milan bu sonuçla, son dört lig maçında 8 puan kaybetmiş oldu.

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