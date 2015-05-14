Juventus 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finalinde!

Juventus, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, 2-1'in rövanşında Real Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak final biletini alan ekip oldu. Dev maçın 23. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun kullandığı penaltı atışıyla öne geçmeyi başaran Real Madrid, 57'de eski oyuncusu Morata'nın golüne engel olamadı. 6 Haziran'da Berlin'de oynanacak Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde Barcelona ile Juventus karşılaşacak.

Yedi kez bu kupada final oynayıp 5'inde kaybeden Juventus, en son 12 yıl önce 2003'te Milan ile final oynamış ve 3-2 kaybetmişti. İtalya'da 2006'daki şike soruşturması kapsamında küme düşürülen Juventus, yıllarca ekonomik sıkıntılarla boğuşmuştu.

Stat: Santiago Bernabeu

Hakemler: Jonas Ericsson, Mathias Klasenius, Daniel Warnmark (İsveç)

Real Madrid: Casillas, Carvajal, Varane, Serigo Ramos, Marcelo, Isco, Kroos, James, Bale, Benzema (Dk. 66 Chicharito), Cristiano Ronaldo

Juventus: Buffon, Evra, Chiellini, Bonucci, Lichtsteiner, Marchisio, Pogba (Dk. 88 Pereyra), Pirlo (Dk. 78 Barzagli), Vidal, Tevez, Morata (Dk. 83 Llorente)

Goller: Dk. 23 Cristiano Ronaldo (Penaltıdan) (Real Madrid), Dk. 57 Morata (Juventus)

Sarı kartlar: Dk.31 Isco, Dk. 44 James (Real Madrid), Dk. 70 Tevez, Dk. 76 Lichtsteiner (Juventus)

Maçtan ayrıntılar

UEFA şampiyonlar ligi yarı final rövanş maçında deplasmanda Real Madrid ile 1-1 berabere kalan İtalya'nın Juventus takımı, ilk maçtaki 2-1'lik galibiyet avantajıyla finale yükseldi. Juventus, Berlin'de 6 Haziran'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, yarı finalde Bayern Münih'i eleyen Barcelona ile karşılaşacak.

Ev sahibi Real Madrid karşılaşmaya hızlı başlayıp, art arda ataklarla ilk dakikalardan itibaren Juventus kalesinde tehlikeli olmaya başladı. Juventus ise sakin bir futboloynayıp, topu ayağında daha fazla tutmaya çalıştı.

23. dakikada Chiellini'nin ceza sahasında James'i düşürdüğü pozisyona İsveçli hakem Ericsson penaltı kararı verirken, topun başına geçen Cristiano Ronaldo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra Juventus daha fazla hücuma çıkmaya başlarken, Real Madrid kontrataklarla ikinci golü aradı. İlk yarı Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğünde sona erdi.

İkinci yarı özellikle hücumda daha organize olan Juventus, 57. dakikada İspanyol futbolcusu Morata'nın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Finale kalmak için aradığı golü bulan Juventus maçın son yarım saatinde tamamen savunma ağırlıklı bir futbol oynadı. Real Madrid'in atakları sonucu değiştirmeyince, karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti bir ay kadar süren sakatlıktan yeni çıkan Karim Benzema'yı ilk 11'de oynattı. Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri de yaklaşık 2 aylık sakatlık sürecinden çıkan Pogba'ya ilk 11'de şans verdi.