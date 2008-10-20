Juve'de Poulsen şoku





Juventus'un Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Poulsen, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile yapılacak maçta, sakatlığı nedeniyle yer alamayacak.



UEFA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, Avrupa Şampiyonlar Ligi (H) Grubu'nda mücadele eden Juventus'tan Poulsen, hafta sonu Napoli ile yapılan lig maçında sağ bacağından sakatlanması nedeniyle, Real Madrid karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Sahalardan 3 hafta uzak kalması beklenen 28 yaşındaki futbolcunun, Real Madrid ile 5 Kasım Çarşamba günü deplasmanda yapılacak maçta da oynayamayacağı belirtildi.



Juventus'un sakat oyuncular listesinde, Gianluigi Buffon, David Trezeguet, Jonathan Zebina, Cristiano Zanetti, Tiago, Mauro Camoranesi, Vincenzo Iaquinta, Nicola Legrottaglie ve Olof Mellbeg de bulunuyor.



(H) Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunan Juventus, grubun lideri Real Madrid ile 21 Ekim Salı günü sahasında karşılaşacak.



