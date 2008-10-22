Juve Madrid'i devirdi

Juventus ligde kötü gidişine rağmen Şampiyonlar Lig’inde Turin Olimpiyat Stadyum’unda karşılaştığı Real Madrid’i devirerek nefes aldı.



Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, beşinci dakikada kaptan Del Piero’nun ceza sahası dışından attığı şutla öne geçti. Golü erken bulan Juventus oyunu kendi sahasında kabul edip kontra ataklarla Madrid kalesini yoklamaya çalıştı. 37. dakikada ise sakatlık geçiren Marchisio’nun yerine Salihamidzic oyuna dahil oldu. İlk yarıda bu skorla sona erdi.



İkinci yarıya başladığında Juventus, beklenmedik şekilde ikinci golü buldu. Pepe’nin hatalı pasını alan Nedved’in sağ kanattan yaptığı ortaya Amauri kafa vurdu. Defansa çarpan top ağlarla buluştu ve Juventus farkı ikiye çıkardı.



55. dakikada Van der Vaart’ın kafa vuruşu üstten dışarı çıkarken, Sneijder ve van Nistelrooy’ûn şutları sonuçsuz kaldı. Baskısını arttıran Real Madrid, golü sol kanattan Heinze’nin yaptığı ortada Nistelrooy’un kafa vuruşu ile buldu.



Üstündeki baskıyı atmaya çalışan Juventus, öne çıkmaya ve pozisyon aramaya başladı. Son on beş dakikada ise Real Madrid oyunu rakip sahaya yıksa da yakaladığı pozisyonlardan yararlanamadı. Karşılaşma Juventus’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.



Juventus puanını 7’ye çıkarırken H grubunda liderliğe yükseldi. Real Madrid ise 6 puanda kaldı.