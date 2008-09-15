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Spor

Juve galibiyetle tanıştı

15 Eylül 2008 03:00

Seri A’da ikinci haftanın kapanış maçında kendi evinde Udinese’yi ağırlayan Juventus, rakibini yen, transferi Amauri’nin attığı tek golle mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Sezona Fiorentina deplasmanında aldığı beraberlikle açan ve taraftarlarını biraz olsun üzen siyah-beyazlı ekip, bekleneni yaptı ve ligdeki ilk galibiyetini aldı. Teknik direktör Claudio Ranieri, maçtan önce yaptığı basın açıklamasında sadece Di Natale’den çekindiklerini belirtmesine rağmen İtalyan forvetin maçta suskun olması Juventus’a yaradı.

Etkili oynayamayan ve Juventus’un baskısına teslim olan Udinese’nin, doksan dakika boyunca sadece dört şutu vardı. Oyuna bariz hakim olan Juventus, bulduğu pozisyonların birini 67. dakikada değerlendirince de kendisine yeteni aldı ve üç puanın sahibi oldu. Gol, cezasahası dışından çektiği şutla topu filelerle buluşturan Amauri’nin ayağından geldi.

İkinci haftayı galibiyetle kapayan Juventus, hafta sonunda dört puana ulaştı ve altıncı sıraya yerleşmiş oldu. Üç puanı bulunan Udinese ise Juventus’un hemen arkasında yerini aldı.


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