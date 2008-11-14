Juve dolu dizgin

İtalya Serie A'da oynanan 12. hafta karşılaşmada Juventus, sahasında Genoa'yı ağırladı ve mücadeleden 4-1'lik galibiyet ile ayrıldı.



Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan siyah beyazlı takım, henüz 6. dakikada Çek savunma oyuncusu Grygera'nın golüyle 1-0 öne geçerken, 26. dakikada Brezilya asıllı golcüsü Amauri ile skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarı bu skorla sona ererken, ev sahibi ekip 85. dakikada Vincenzo Iaquinta'nın golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Genoa'nın tek golü, 89. dakikada Diego Milito'nun penaltısıyla gelirken, maçın sonucunu 90. dakikada kendi kalesine attığı golle Papastathopoulos belirledi.



Bu sonucun ardından Juventus üst üste 5. galibiyetini alıp, puanını 24'e yükseltirken; Genoa 20 puanda kaldı.







