T24 LogoT24 Logo
Spor

Juve dolu dizgin

İtalya Serie A'da oynanan 12. hafta karşılaşmada Juventus, sahasında Genoa'yı ağırladı ve mücadeleden 4-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

14 Kasım 2008 02:00

İtalya Serie A'da oynanan 12. hafta karşılaşmada Juventus, sahasında Genoa'yı ağırladı ve mücadeleden 4-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan siyah beyazlı takım, henüz 6. dakikada Çek savunma oyuncusu Grygera'nın golüyle 1-0 öne geçerken, 26. dakikada Brezilya asıllı golcüsü Amauri ile skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarı bu skorla sona ererken, ev sahibi ekip 85. dakikada Vincenzo Iaquinta'nın golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Genoa'nın tek golü, 89. dakikada Diego Milito'nun penaltısıyla gelirken, maçın sonucunu 90. dakikada kendi kalesine attığı golle Papastathopoulos belirledi.

Bu sonucun ardından Juventus üst üste 5. galibiyetini alıp, puanını 24'e yükseltirken; Genoa 20 puanda kaldı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24