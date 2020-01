Justin Timberlake Soma için şarkı söyledi

İTÜ Stadyumu'nda, ''The 20/20 Experience'' adlı dünya turnesi kapsamında hayranlarıyla buluşan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, konserine ''Tennessee Kids'', ''Pusher Love'' ve ''Rock Your Body'' şarkılarıyla başladı.

Soma'da ölen işçiler için söyledi

Konserde, sevilen şarkıları ''Rock Your Body'', ''Cry me a River'', ''Love Stoned''u da seslendiren ünlü sanatçı, Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenler için "Until The End of Time" şarkısını söyledi. Timberlake, "Bu şarkı Soma'da hayatını kaybedenler için, Herkes onlar için bir ışık yaksın" dedi.

Dansçılar ve orkestradan oluşan 28 kişilik ekiple sahneye çıkan Justin Timberlake'in hayranları, İTÜ Stadyumu'nu doldurdu.

Ardından çakmaklarını ve telefonlarının ışıklarını yakan seyirciler, Jusitn'in bu anlamlı mesajını alkışladı.

Türkiye'de ilk kez solo konser veren Timberlake, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Birçok ünlü isim konserdeydi

Konseri izlemeye gelen ve daha önce Justin Timberlake'in canlı performansını izlemediğini söyleyen ünlü oyuncu Özge Borak'ta Justin'i severek dinlediğini ve muhteşem sahne şovlarının olduğunu kaydetti. Magazinden spora birçok camiadan ünlü isim de Justin'i dinlemek için konser alanına geldi. Ayrıca konser için çok sayıda yabancı turistin de geldiği görüldü. Türkiye'de ilk kez solo konser veren Timberlake, sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.