Justin Bieber'ın hayranı suikast planı hazırlamış

Takıntılı bir hayranının Justin Bieber'i öldürtmek için suikast planı oluşturduğu ortaya çıktı.



Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber'a takıntılı bir mahkum, onu öldürtmek için suikast tasarladığını itiraf etti.

Bacağında Kanadalı şarkıcının dövmesini taşıyan Dana Martin adlı mahkum, New Mexico eyaleti mahkemesi müfettişlerine, hapishanede tanıştığı diğer bir mahkumu ikna ederek suikast planı oluşturduğunu söyledi.

Martin, mahkum arkadaşının hapishane dışındaki kuzenlerinin Bieber'ı öldürmesi konusunda arkadaşını ikna ettiğini, bu sayede kendisi ve arkadaşının pop yıldızının ölümüyle bağlantısının çözülemeyeceğini planladığını ifade etti.

Mark Staake ve Tanner Ruane adlı kuzenlerin New York'ta verdiği konserde Bieber'e yaklaşarak komplo planını uygulamaya çalıştığını ama başaramadığını belirten Martin, daha sonra kuzenlerin ABD'nin Vermont eyaletinden Kanada'ya gittiğini kaydetti.

Bu ifadelerin ardından harekete geçen güvenlik yetkilileri, kuzenleri gözaltına alırken, Martin ve arkadaşını cinayet planlamaya teşvik etme ve diğer iddialarla mahkemeye sevk etti.