Justin Bieber'in adı bu kez de tacizle anıldı

Justin Bieber ve babasının geçen hafta Kanada'dan ABD'ye uçtukları özel jette kendilerine hizmet eden hostes ve pilotu taciz ettiği iddia edildi. Bieber ve arkadaşları, geçen hafta da Toronto'da, bindikleri limuzin sürücüsünü taciz ettikleri için polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Kanada'nın Waterloo kentinden ABD'nin New York kenti yakınlarındaki Teterboro Havaalanı'na, geçen hafta babası Jeremy Bieber ve 10 arkadaşı ile birlikte uçan Kanadalı şarkıcının özel jetteki tacizi, uçak pilotu ve hostesin polise şikayeti üzerine öğrenildi. Genç şarkıcının uçakta babası ve arkadaşları ile birlikte esrar içtiği, uçak içinde düşen oksijen seviyesi nedeniyle oksijen maskelerinin açıldığı bildirilen polis müracaatında, Justin Bieber ve babasının, esrar içmeyi durdurmalarını isteyen hostes ve pilotu taciz ettikleri kaydedildi.

Adı açıklanmayan hostesin, olay sonrası işi bıraktığı ve bir daha Justin Bieber için uçmayacağı belirtildi. Başvuruda hostesin, esrarın etkisiyle tacizlerini artıran Bieber ve arkadaşlarından korunmak için, uçuş bitinceye kadar kokpite sığındığı da ifade edildi.

Kanadalı pop yıldızı, geçtiğimiz günlerde de Miami'de uyuşturucu kullanarak şehir caddelerinde aşırı hızlı araba kullanmaktan gözaltına alınıp hakim karşısına çıkmış ve tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Bieber ve arkadaşları, geçen hafta da Toronto'da, bindikleri limuzin sürücüsünü taciz ettikleri için polis tarafından gözaltına alınmıştı. 19 yaşındaki pop yıldızı, 10 Mart'ta Toronto'da hakim karşısına çıkacak.