Justin Bieber'a 'atarlı ergen' benzetmesi yapan ATV'ye şikayet yağdı

ATV ana haber bülteninde, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber için “Atarlı ergen” denilmesi hayranlarının yoğun tepkisine neden oldu. Söz konusu haber yüzünden, ocak ayı içinde ‘kişilik haklarını ihlal ve iftira-hakaret’ sebebiyle RTÜK’e en fazla şikâyet edilen kanal ATV oldu.

RTÜK’e aralık ayında 5393 şikâyet yapılırken, ocak ayında bu rakam yüzde 169 oranında artış göstererek 14 bin 485’e yükseldi. Aralık ayında en fazla şikâyet alan dramatik diziler ocak ayında ikinci sıraya gerilerken, ilk sırayı bir önceki aya göre yaklaşık 18 kat artarak 6579 bildirimle ana haber bültenleri aldı. Dramatik diziler ikinci sıraya gerilese bile bir önceki aya göre yüzde 83’lük artış göstererek 3007 bildirim alırken, onu 1302 bildirimle direnç yarışmaları ve 1176 bildirimle reklam kuşakları izledi. Şikâyetlerin yüzde 30’unda yayınlanan programın kişilik haklarını ihlal ettiği, iftira ve hakaret içerdiği savunulurken, yüzde 12.7’sinde programın genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu, yüzde 8.5’inde programın yayından kaldırılması gerektiği, yüzde 8.2’sinde reklamın niteliğinin uygun olmadığı belirtildi.

Ocak ayı içinde en fazla şikâyet ATV’ye yapıldı. ATV’ye gelen bildirimler bir önceki aya göre 9 kat artarak 6768’e yükseldi. Bu şikayetlerin yüzde 96’sında (6232) 25 Ocak 2014 tarihinde ATV ana haber bülteninde Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’a ilişkin haberin “Atarlı ergen” başlığıyla verilmesi şikâyet edildi. Justin Bieber hayranı izleyicilerbu başlığa yoğun tepki göstererek RTÜK’ü şikâyet yağmuruna tuttu.

ATV den sonra en çok bildirim alan yayın kuruluşu Kanal D oldu. Kanal D’ye gelen şikâyetler bir önceki aya göre yaklaşık 6 kat artarak 2971’e ulaştı. Bu bildirimlerin 1321’i bir köpeğin narkozla uyutularak rol gereği ölü gösterilmesi nedeniyle ‘Cinayet’ dizisine yapıldı. Kanal D’ye yapılan bildirimlerin 1196’sı ise ‘Genel Ahlaka ve Ailenin Korunması İlkesine Aykırılık’ sebebiyle sunuculuğunu Seda Sayan’ın yaptığı ‘Kaynana Gelin Sedaya Gelin’ programına yönelik oldu. En çok şikâyet alan diğer kanallar ise sırasıyla yüzde 3.9 ile Show TV, yüzde 3.6 ile FOX TV ve yüzde 2.6 ile STV oldu. SHOW TV’de 280 bildirimle ‘Pis Yedili’ dizisi ilk sırada yer alırken onu 114 bildirim ile Bülent Ersoy Show programı takip etti. STV’ de ise en çok bildirim ‘Şefkat Tepe’ dizisine yapıldı.

Evrim teorisi rahatsız etti

Reklamlar kategorisinde en fazla şikâyet yüzde 14 ile evrim teorisi temasından dolayı bir enerji içeceği reklamına geldi. Redbul reklamına gelen bildirimler reklamdaki evrim teorisi temasından kaynaklandı. İkinci sırada ise yüzde 11’le doğum temalı skeci toplumun ahlaki yapısına uygun bulunmadığı belirtilen bir banka kartı yer aldı.