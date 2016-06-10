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Justin Bieber tekme tokat kavga etti

Popstar Justin Bieber'ın bir otelde kavga ettiği görüntüleri basına sızdı

10 Haziran 2016 02:04

ABD'li ünlü popstar Justin Bieber, NBA finalini izlemek üzere bulunduğu Cleveland'da bir otelde kavgaya tutuştu.

Amerika’nın dünyaca ünlü starı Justin Bieber, kavga ederken görüntülendi. NBA Final Serisi’ndeki Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors serisinin 3. maçını seyreden Bieber’ın, Cleveland civarındaki bir otelde kavga ettiği görüntüleri basına sızdı.

Bir şansa saldırdığı görülen Bieber’ın kavgaya diğer kişilerin girmesiyle birlikte altta kaldığı görüldü. Görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kavga meydana geldiği esnada olayı görenlerin içeriye girmek için hamle yaptığı fakat kavganın hemen son bulduğu dile getirildi. Kavgada yaralanmanın olmadığı ve olay yerine polis çağrılmadığı ifade edildi.

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