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Justin Bieber süratli araç kullandığı için 6 kez radara yakalandı

İstanbul'a gelişi de gidişi de olay olan Bieber'ın İstanbul'dan sonra ki durağı Dubai oldu. Fakat Justin Dubai'de de rahat durmadı

08 Mayıs 2013 17:24

19 yaşındaki şarkıcı bu kez de konser için gittiği ve sahnede bir hayranının saldırısına uğradığı Dubai'de kiraladığı beyaz Lamborghini'yi aşırı derecede süratli kullandığı için 6 kez radara yakalandı.

İstanbul'a gelişi de gidişi de olay olan Bieber'ın İstanbul'dan sonra ki durağı Dubai oldu. Fakat Justin Dubai'de de rahat durmadı.

Justin Bieber, Dubai’de Lamborghini marka arabasıyla aşırı hız yapınca hız kontrolü yapan kameralara takıldı. Hemde bir değil iki değil 6 kameraya birden yakalandı.

Bunun üzerine Dubai'de sahne aldığında bir hayranı tarafından saldırıya uğramasının ardından üst üste hız yaparken kameralara yakalanan Bieber, polisler tarafından sorguya çekildi.

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