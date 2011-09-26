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Justin Bieber, sevgilisi için 20 bin kişilik salon kapattı

Yılda 53 milyon dolar kazanan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber (17), sevgilisi Selana Gomez’le (19) baş başa film izlemek için ABD’nin Los Angeles kentindeki Staples Center’ı kapattı.

26 Eylül 2011 03:00

T24 - Yılda 53 milyon dolar kazanan  Kanadalı şarkıcı Justin Bieber (17), sevgilisi Selana Gomez’le (19) baş başa film izlemek için ABD’nin Los Angeles kentindeki Staples Center’ı kapattı.

Habertük'te yer alan habere göre, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber (17), sevgilisi Selana Gomez’le (19) baş başa film izlemek için ABD’nin Los Angeles kentindeki Staples Center’ı kapattı. İngiliz Daily Mail Gazetesi’nde yer alan habere göre ikili, NBA maçlarının yanı sıra çok sayıda konsere ev sahipliği yapan 20 bin kişilik arenada Titanic filmini izledi.




Filimden esinlendi

Gazete arenada üç kez konser veren Bieber’ın sürpriz için “Mr Deeds” filmindeki Adam Sandler'ın canlandırdığı Deeds karakterinden esinlendiğini yazdı. Sandler filmde Winona Ryder karakterine benzeri bir sürpriz yapıyordu.


Ölüm tehdidi alıyor

Geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapan genç şarkıcı Selena Gomez, Bieber hayranlarından ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı. Binlerce tehdit mektubu aldığını itiraf eden Gomez yine de aşkından vazgeçmeyeceğini söylemişti. Gomez “Justin’in hayatımda çok önemli bir yeri var. Onu çok seviyorum ve ondan vazgeçmeyeceğim. Tehditleri dikkate almıyorum” demişti.


Yılda 53 milyon dolar kazanıyor

Justin Bieber 53 milyon dolarla “En çok kazanan genç yıldızlar” listesinde ilk sırada yer alıyor. Yılda 5 milyon dolar kazanan Gomez de en çok kazanan genç yıldızlardan biri. İkili hayranlarının tepkilerine rağmen her yerde el ele göz göze dolaşıyor. Bieber geçen hafta yaptığı açıklamada en geç 25 yaşında baba olmayı istediğini söylemişti.



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