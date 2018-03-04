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Dünya

Justin Bieber konserine saldırı planlayan IŞİD sempatizanı gence müebbet hapis

17 yaşındaki Lloyd Gunton, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

04 Mart 2018 01:45

İngiltere’de yaşayan 17 yaşındaki Lloyd Gunton, IŞİD adına Justin Bieber'ın konserine saldırı planlamaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Telegraph gazetesinin haberine göre Gunton, ünlü pop şarkıcı Justin Bieber’in Galler’in başkenti Cardiff’teki konserine saldırı düzenleme tehdidini içeren birkaç mektup yazdı. Mektuplardan birinde, kendisini ‘IŞİD askeri’ olarak adlandırarak, “Bugün Cardiff’e saldırdım çünkü hükümetiniz Suriye ve Irak’ı bombalıyor” diye yazmıştı.

Gunton’un evinde yapılan arama sırasında, okul çantasına saklanan bıçak ve çekiç tespit etti. Gencin bu eşyalarını, aracını kalabalığa sürdükten sonra kullanmayı planladığı tahmin ediliyor.

​"Şiddet sahnelerine salakça bir ilgim var"

Gunton, çıkarıldığı mahkemede suçunu reddederek sadece şiddet sahnelerine ‘salakça bir ilgisinin’ olduğunu, ama saldırı planlamadığını söyledi.

Davaya bakan yargıç, kararını açıklarken, “Tek bir kişinin değil kitlesel cinayet planladığınızdan eminim. Tehlikeli olmadığından emin olacağım zamanı önceden kestiremiyorum” dedi.

Mahkeme kararında, Gunton’un cezası başladıktan 11 yıl sonra erken serbest bırakılma talebinde bulunma hakkını alacağı kaydedildi.

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