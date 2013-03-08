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Justin Bieber konserde bayıldı, hastaneye kaldırıldı

Bieber'ın konser öncesi rahatsızlandı. Şarkıcının solunum güçlüğü çektiği ve kendisine oksijen verildiği belirtildi

08 Mart 2013 12:45

Kanadalı genç pop yıldızı Justin Bieber, Londra'da O2 Arena'da verdiği konser sırasında bayılınca konsere 20 dakika ara verildi.

Daha sonra doktorların uyarılarına karşın sahneye dönüp konserini tamamlayan Bieber'ın sözcüsü genç yıldızın solunum güçlüğü çektiğini ve kendisine oksijen verildiğini söyledi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, dünyaca ünlü şarkıcının sözcüsü konserden önce Bieber'ın herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirtirken, Blieber'lar haber duyulur duyulmaz Twitter'da #JustinTakeABreak (Justin bir ara ver) hashtag'ini başlattı.

Bieber daha sonra Twitter'dan takipçilerine seslenerek, "İyileşiyorum. Bu geceyi atlamamı sağladıkları için herkese teşekkürler. Dünyanın en iyi hayranlarısınız. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Sevginiz için teşekkürler" yazdı. Bu tweet 70 bnden fazla RT, 50 binden fazla da beğeni aldı.

Bieber ayrıca hastane yatağında çekilmiş bir fotoğrafını da Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

 

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